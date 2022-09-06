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Rusya Türkiye'nin doğalgazını kesecek mi? Doğal gaz kesilecek mi?

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Rusya Türkiye'nin doğalgazını kesecek mi? Doğal gaz kesilecek mi?

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, dünya siyaseti ve ekonomisinde büyük yaralar açmaya devam ediyor. Gelişmeler yakından takip edilirken Rusya Türkiye'nin doğalgazını kesecek mi? Doğal gaz kesilecek mi merak edildi.

Moskova yönetimi dün Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Peki, Rusya Türkiye'nin doğalgazını kesecek mi? Doğal gaz kesilecek mi?

RUSYA TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZINI KESECEK Mİ?

Moskova yönetimi dün Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Bu durum, bugün Balkan Turu turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Türkiye'nin doğal gaz temini konusunda sorunu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ektiğini biçiyor. Bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecekler. Bizim böyle bir sıkıntımız yok" dedi.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Rusya Gündem Haberler

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