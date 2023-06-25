Tüm dünya geçtiğimiz gün Rusya'ya bağlı paralı asker grubu Wagner Güçleri'nin Kremlin'e darbe girişiminde bulunduğu haberiyle sarsılmıştı. Yurttaşlar ise merak içinde Rusya Son Dakika! Wagner çekildi mi? Wagner isyanı bitti mi? Wagner isyanı son durum! İşte son haberler…

1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Putin ve Wagner'i bekleyen süreç

Wagner grubu yöneticisi Yevgeni Prigojin, Kremlin'e başkaldırmıştı. Rusya bu haberle sarsılırken kriz son anda çözüldü. Peki, Rusya Son Dakika! Wagner çekildi mi? Wagner isyanı bitti mi? Wagner isyanı son durum!

RUSYA SON DAKİKA: WAGNER ÇEKİLDİ Mİ?

Wagner grubu yöneticisi Yevgeni Prigojin, savaş riski nedeniyle askerlerine geri çekilme emri verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov da, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek" dedi. Wagner isyanının sona erdirilmesi için Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko devreye girdi. Lukaşenko, Wagner'in kurucusu Prigojin'in, gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini açıkladı.

WAGNER İSYANI BİTTİ Mİ? WAGNER GÜÇLERİ ÇEKİLDİ Mİ?

Prigojin ile telefon görüşmesi yapan Lukaşenko'nun basın sözcüsü, "Wagner savaşçılarının Rusya topraklarındaki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisinin Prigojin tarafından kabul edildiğini" söyledi. Açıklamada, "Şu anda, Wagner savaşçılarına güvenlik garantileri sağlanarak krizi çözmek için kesinlikle karlı ve kabul edilebilir bir seçenek masada" denildi.

Basın servisinin bildirdiğine göre, Lukaşenko ile Prigojin arasındaki müzakerelerin tüm gün sürdüğü, Vladimir Putin ile de koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

WAGNER İSYANI SON DURUM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "İki Başkan, Lukaşenko'nun durumu çözme yönünde arabuluculuk girişimlerinde bulunacağı konusunda mutabık kaldı. Lukaşenko'nun bu konudaki desteğine çok değer veriyoruz." dedi.

Lukaşenko'nun Wagner'in kurucusu Prigojin'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirten Peskov, "Bu, Lukaşenko'nun şahsi teklifi idi. Bu teklif Putin tarafından kabul edildi. Belarus Cumhurbaşkanına, durumu kayıpsız ve gerilim seviyesi yükselmeden çözme yönündeki girişimleri nedeniyle minnettarız." diye konuştu.

Wagner Güçleri