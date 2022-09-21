Rusya'da genel seferberlik mi ilan ediliyor sorusu gündemden düşmüyor. Rusya seferberlik mi ilan edecek merak ediliyor. Rusya kaynaklı bazı haberlere göre, Rusya seferberlik mi ilan edecek araştırılıyor. Peki, Rusya seferberlik mi ilan edecek? Rusya genel seferberlik mi ilan ediyor?

Yaşanan son dakika gelişmesine göre, Rusya seferberlik mi ilan edecek sorusu gündeme geliyor. Rusya genel seferberlik mi ilan ediyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya seferberlik mi ilan edecek? Rusya genel seferberlik mi ilan ediyor? Rusya seferberlik mi ilan edecek? Rusya genel seferberlik mi ilan ediyor? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA SEFERBERLİK Mİ İLAN EDECEK?

Rusya basını tarafından servis edilen haberlerde 18-25 yaş arası erkeklere yurt dışı geleceği ve genel seferberlik ilan edileceğinin iddia edilmesi ülkeyi karıştırdı. Yaşanan gelişmenin ardından Rus vatandaşları ülke dışına kaçmaya çalışırken en çok tercih ettikleri ülkenin Türkiye olduğu ve bu nedenle İstanbul'a bilet fiyatlarının 30 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi. Rusya iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken Putin'in konu ile ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

İSTANBUL'A YOĞUN İLGİ VAR

Bu gelişmenin ardından Rus vatandaşların en çok gitmeyi tercih ettiği ülkelerin başında da Türkiye'nin olduğu öğrenildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin TL'ye kadar çıktığı bilet fiyatlarının da her geçen dakika yoğun ilgiden ötürü yükseldiği görüldü. Seferberlik iddialarının ortaya atılmasının ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin sayısının giderek arttığı öne sürüldü.

DÜNYA PUTİN'İN AÇIKLAMASINI BEKLİYOR

Öte yandan dünyanın gözü Rusya'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Rusya'dan söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken Putin'in konu ile ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

"DÜNYA GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇATIŞMAYA GİREBİLİR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de yaptığı son dakika açıklamasında "Bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeye yayılması çok mümkün." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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