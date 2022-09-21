Rusya seferberlik ilan etti mi? Şimdi ne olacak? Seferberlik sonrası Rusya'da ne olacak?

Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edebilmiş değil. Son günlerde Ukrayna ordusunun cephede art arda birkaç bölgede yeniden hakimiyet kurduğu haberlerinin gelmesinin ardından savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Rusya seferberlik ilan etti mi? Seferberlik sonrası Rusya'da ne olacak?

Kısmi seferberlik nedir? Kısmi seferberlik ilan edilmesi ne demek? Kısmi seferberlik ne demek?

Putin'den Batı'ya nükleer tehdit: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız

Rusya seferberlik ilan etti mi? Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edebilmiş değil. Son günlerde Ukrayna ordusunun cephede art arda birkaç bölgede yeniden hakimiyet kurduğu haberlerinin gelmesinin ardından savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Rusya seferberlik ilan etti mi? Seferberlik sonrası Rusya'da ne olacak? İşte detaylar...

RUSYA SEFERBERLİK İLAN ETTİ Mİ?

Şubat ayında "özel operasyon" başlattığını duyuran Rusya, aylardır Ukrayna ile savaşıyor. Cephede net bir başarı elde edemeyen Rus lider Putin, bugün kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin yaptığı açıklamada "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

REFERANDUM KARARI ALDILAR

Dün Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge Rusya'ya bağlanmak için referandum kararı aldı. Rus tarafı bu gelişmeyi olumlu karşılarken, ABD ve AB oylama yapılmasına şiddetle karşı çıktı.

"BATI ÜLKEMİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Rus lider Putin ise Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa sesleniyor. Putin, dünyanın da son zamanlarda beklediği gibi kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Putin, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüz korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil." dedi.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.