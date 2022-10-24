Ukrayna, Rusya'nın kendi topraklarına karşı kirli bomba (radyoaktif içerikli) bomba kullanma ihtimaline karşı vatandaşlarına iyot hapı dağıtmaya başladı. Putin yönetiminin Ukrayna'ya karşı yeni bir harekât başlatma üzerde çalıştığı bu harekata nükleer silah kullanacağı yönde iddialara Ukrayna devlet başkanı Zelenski, "Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Fosforlu bomba, yasaklı mayınlar ve yasaklı silahlar kullanan Rusya'dır. Rusya eğer Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır" dedi. Peki, Rusya nükleer silah kullanırsa ne olur? Nükleer silah nedir? İşte konuya dair tüm detaylar …

RUSYA NÜKLEER SİLAH KULLANIRSA NE OLUR ?

Ukrayna'nın Rusya ya karşı"kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleme planı olduğu yönündeki iddiasına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sert tepki gösterdi. Ukrayna'nın düşük güçlü nükleer bombalar kullanarak Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlayacağına yönelik iddiaya cevap veren Zelenski, "Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon tehdidiyle şantaj yapanlar kimdi? Kakhovka Hes Barajı'nı ve ünitelerini patlatarak şantaj yapan Rus ordusuydu. Fosforlu bomba, yasaklı mayınlar ve yasaklı silahlar kullanan Rusya'dır. Ukrayna her zaman iyiliğin tarafındadır" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu 'nun bugün birçok ülkeden mevkidaşını telefonla arayarak söz konusu iddiayı dile getirmesine de tepki gösteren Zelenski, "Eğer biri Avrupa'da nükleer silah kullanıyorsa o da tek bir kişidir. Ve bu kişi az önce Sergey Soygu 'ya arama yapmasını emretti. Rusya eğer arayıp iddiaya göre Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır. Artık dünyanın mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizi ne kadar güçlü desteklerlerse, bu savaş ve muhtemel Rus tehditleri o kadar erken sona erecektir" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE RUSYA GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR MU ?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada ise Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini bir kez daha yineledi. Açıklamada, söz konusu ülkenin sonuna kadar Ukrayna'nın topraklarını savunmasına desteğini sürdüreceğine işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Bugün (22 Ekim Pazar) ülkelerimizin savunma bakanları Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu ile bu ülkenin talebi üzerine ayrı ayrı görüştü. Ülkelerimiz, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığına ilişkin yalan iddialarını reddetti. Dünya, bu iddiaların bölgede gerginliğin arttırılması için bahane edilmesine yönelik her çabayı görecektir. Rusya'nın gerginliği artırmaya yönelik bu bahanelerini reddediyoruz."

Açıklamada, söz konusu 3 ülkenin dışişleri bakanlarının yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardımları sürdürme vurgusu yaptığı aktarıldı.

KRİTİK GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULACAK ?

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Birkan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine sarsılmaz desteğini yinelediği aktarıldı. Birkan'ın, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun "kirli bomba" iddialarını reddettiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'ya uluslararası yardımların da ele alındığı aktarıldı.

NÜKLEER SİLAH NEDİR?

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir.

Savaş tarihinde, nükleer silah ABD tarafından II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki kez kullanılmıştır. İlk olay 6 Ağustos 1945 sabahı, Little Boy (küçük çocuk) kod isimli uranyum tipi silahın Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. Üç gün sonra ise Fat Man (Şişman adam) kod isimli plütonyum tipi silah aynı ülkenin Nagazaki kentine atılmıştır. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil 132.000 kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu olaylardan sonra nükleer silah kullanımı üzerindeki tartışmalar hız kazanmıştır.

İki temel nükleer silah türü vardır. İlki, Hiroşima'ya atılan uranyum veya Nagazaki'ye plütonyum bombasındaki gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji elde eden fisyon bombalardır. Bu silahlarda uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlerin parçalanabilir izotopları, süper kritik kütle denilen belli bir ağırlık limiti üzerinde bir araya getirildiğinde zincirleme reaksiyona girerek çok büyük bir güç üretirler. Hidrojen bombası veya füzyon bombası denen ikinci tipte ise ateşlenen bir fisyon bombası ile hidrojen çekirdekleri birleşmeye (füzyona) zorlanır, bu sayede çok yüksek bir enerji ortaya çıkar. Fisyon bombalarının teorik üst limitleri olsa da, füzyon bombalarının gücünde bir üst limit yoktur. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu, 2012 itibarıyla dünyada 4.300'ü kullanıma hazır olmak üzere toplam 17.000 nükleer başlık bulunduğunu tahmin etmektedir.

İYOT TABLETİ NEYE YARIYOR?

Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılabiliyor ve kirli hava teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecek vasıtasıyla alındığında radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşebiliyor.

İyot tabletleri tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı koruyor ve tiroit kanseri riskini azaltıyor. İyot tabletleri yalnızca radyoaktif iyotlara karşı koruyor, diğer radyoaktif maddelere karşı koruma sağlamıyor. İyot tabletlerinin mutlaka sadece yetkili makamların tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor.