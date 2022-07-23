Rusya'nın hasım ülkeler listesi! Hasım ülkeler listesinde hangi ülkeler yer alıyor? - Haberler

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Rusya'nın hasım ülkeler listesi! Hasım ülkeler listesinde hangi ülkeler yer alıyor?

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Rusya'nın hasım ülkeler listesi! Hasım ülkeler listesinde hangi ülkeler yer alıyor?

Rusya aleyhinde politikalar yürüten ülkelere karşı oluşturulan "hasım ülkeler" listesi Rus hükümeti tarafından genişletilmeye devam ediliyor. Rus hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkelerin eklendiği duyuruldu. Peki, Hasım ülkeler listesinde hangi ülkeler yer alıyor? İşte, Rusya'nın hasım ülkeler listesi

Hasım ülkeler listesi! Rusya aleyhinde politikalar yürüten ülkelere karşı oluşturulan "hasım ülkeler" listesi Rus hükümeti tarafından genişletilmeye devam ediliyor. Rus hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkelerin eklendiği duyuruldu. Peki, Hasım ülkeler listesinde hangi ülkeler yer alıyor? İşte, Rusya'nın hasım ülkeler listesi haberimizde...

HASIM ÜLKELER LİSTESİ

Rusya'nın daha önce açıkladığı hasım ülkeler şöyle:

Avrupa Birliği ülkeleri, Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, San Marino, Kuzey Makedonya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya.

Rusya, kendisine karşıt politikalar yürüten ülkeler için oluşturduğu "hasım ülkeler" listesine Danimarka, Yunanistan, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya'yı da dahil etti.

PERSONEL SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında listeye alınan ülkelerin diplomatik temsilciliklerde görev yapacak personel sayısına sınırlama getirildiği vurgulanarak, "Böylece yeni kararnameye göre Yunanistan'a 34, Danimarka'ya 20, Slovakya'ya 16 kişilik sınır getirildi" ifadelerine yer verildi. Slovenya ve Hırvatistan'ın ise temsilciliklerinde hiç personel bulunduramayacağının altı çizildi.

2021 NİSAN'DA İMZALANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yılın nisan ayında "hasım ülkeler" kararnamesini imzalamıştı. Rusya tarafından oluşturulan "hasım ülkeler" listesine ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çekya eklenmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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