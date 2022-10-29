Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı. Ancak bugün Rusya tahıl koridoru anlaşmasına katılımın durdurulduğunu açıkladı. Peki, Rusya neden tahıl koridoru anlaşmasından çekildi? Rusya neden tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırdı?

Rusya neden tahıl koridoru anlaşmasından çekildi? Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı. Ancak bugün Rusya tahıl koridoru anlaşmasına katılımın durdurulduğunu açıkladı. Peki, Rusya neden tahıl koridoru anlaşmasından çekildi? Rusya neden tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırdı? İşte detaylar...

RUSYA NEDEN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINDAN ÇEKİLDİ?

Rusya'dan Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili sürpriz bir adım geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımın durdurulduğu belirtildi.

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi.

SALDIRILAR NEDENİYLE ÇEKİLMİŞLER

Rusya, anlaşmadan vazgeçmesinin sebebi olarak son zamanlarda Karadeniz'de bulunan Rus filosuna yapılan saldırıları gösterdi.