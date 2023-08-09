Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıma durumu ve KKTC'yi tanıyan ülkelerin listesi gündemde. Rusya'nın bu konudaki tavrı ve KKTC'yi tanıyan diğer ülkeler hakkında detaylı bilgiler merak konusu olmuştur. İşte, KKTC tanıyan ülkeler listesi!

Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Rusya'nın açıklamasının ardından KKTC tanıyan ülkeler gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Rusya KKTC'yi tanıdı mı sorusu araştırılmaktadır. Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Rusya'nın KKTC'yi tanıdığı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Rusya KKTC'yi tanıdı mı? 2023 KKTC tanıyan ülkeler hangileri? Detaylar haberimizde...

RUSYA KKTC'Yİ TANIDI MI?

Rusya merkezli haber ajansı TASS'a konuşan bir yetkili, çok yakında Lefkoşa'nın kuzey kesiminde konsolosluk hizmeti verileceğini söyledi. Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi konuyla ilgili değerlendirmesinde "Kıbrıs'ı kuzeyinde (KKTC'de) konsolosluk hizmetleri sağlama kararının siyasi anlamı/iması yok ve oradaki Ruslara yönelik gereklilikler nedeniyle belirlendi" ifadesini kullandı.

KKTC TANIYAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Atılan adımla birlikte Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke Rusya oldu. Elde edilen verilere göre Ada'nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar ve uluslararası toplum tarafından 1974'te Türkiye'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekâtı'ndan beri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Akdeniz'de bulunan toprağı olarak nitelendirilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uluslararası toplum tarafından ekonomi, ulaşım, spor gibi alanlarda ambargolar uygulanmaktadır. Ambargolardan dolayı ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı hâle gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye tarafından ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenmektedir. Ülke 2000'li yılların sonlarından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştır ama ve lakin 2001 yılından itibaren ekonomide hızlı bir büyüme yaşanmıştı.