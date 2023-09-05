Rusya ile Türkiye Tahıl Koridoru Anlaşması'nda son durum nedir ve Tahıl Koridoru Anlaşması ne oldu soruları gündeme geliyor. Dün Rusya'nın Soçi kentinde Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, Rusya ile Türkiye Tahıl Koridoru Anlaşması'nda son durum nedir? Tahıl Koridoru Anlaşması ne oldu?

Tahıl Koridoru Anlaşması'nda son durum nedir merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Rus lider Putin'le Rusya'nın çekildiği tahıl anlaşması hakkında konuşan Erdoğan, Putin'in anlaşmanın devamı için 2 şartı olduğunu açıkladı. Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'nda son durum nedir? Tahıl Koridoru Anlaşması ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA İLE TÜRKİYE TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NDA SON DURUM NEDİR?

Dün Rusya'nın Soçi kentinde Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Putin, tahıl koridoru anlaşması için satış sonucu para transferi ve gemilerin sigortalanmasını şart koştu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, " Rusya'nın iki tane özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının, Ziraat Bankasının SWIFT sistemine bağlanması. Şu anda yaptırımlardan dolayı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkmış durumda. Biliyorsunuz bu ülke, senede 120-130 milyon ton tahıl ihracatı yapıyor. Sayın Putin'de basın toplantısında söyledi, 62 yıldır satıyorlar. Satışın devamı için iki şeyin hayata geçmesi lazım. Birincisi satış sonucu parayı alması gerekiyor, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması gerekiyor. Gemilerin Avrupa veya başka limanlara mal taşıyabilmesi için sigorta edilmesi şart. Yaptırımlardan dolayı İngiliz merkezli sigorta şirketi, gemilerin sigortasını yapmıyor. Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması nedeniyle de para transferi olmuyor, bunun ikisinin mümkün olmasını Ruslar şart koşuyorlar." dedi.

"BATI, RUSYA'YA DEĞİŞİK BİR BAKIŞ SERGİLİYOR"

Erdoğan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Şimdi Birleşmiş Milletler biraz geriden başlayan bir pozisyonla Türkiye'nin de sürekli katkısıyla süreci bir noktaya getirdi. En son 28 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Gutteres, gönderdiği mektupta, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden kaynaklanacak bir aracılık mekanizması teklif etti. Sigorta meselesi için de çalışmaları olduğunu söylediler. Sayın Putin'in Soçi'ye hareketinden önce Amerika Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. "ABD ve Birleşmiş Milletler, hayat kurtaran tahıl girişimine aracılık çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye minnettardır" diye bir açıklaması var. Ancak gerek SWIFT olayı gerekse sigorta konusunda, Batı, Rusya'ya çok değişik bir bakış sergiliyor.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NE OLDU?

Rus lider Putin'le Rusya'nın çekildiği tahıl anlaşması hakkında konuşan Erdoğan, Putin'in anlaşmanın devamı için 2 şartı olduğunu açıkladı.

Değişik bakış sergileyişi sebebiyle de şu anda Sayın Putin "bana karşı bunlar edimlerini yerine getirmiyor, getirmediği için de ben bu konuda bunlarla müşterek bir çalışmanın içine girmem" diyor. Bir de tahılın yüzde 44'ü Avrupa'ya gidiyor. Afrika'ya ise yüzde 14'ü gidiyor. Sayın Putin, "Avrupa zaten bana düşman. Avrupa verdiği sözleri yerine getirmeden bende bu konu da adım atmayacağım" diyor. Ama şimdilik 1 milyon ton tahılı 6 ülkeye göndermeyi düşündüğünü söyledi. "Katar ile beraber bunu bir görüşelim" dedi.

"KIBRIS'TA BİZE ÇELME TAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

(Afrika'daki darbeler) Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak, durdurmak için adım atan ülkeler var. Mesela İngilizlerin tavrı… İngilizlerin Rusya ile münasebetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz, tamamen ters. Bir taraftan da Kıbrıs'ta bize de çelme takmaya çalışıyorlar. Bu konuyu da Sayın Putin ile ele aldık. Rusya'nın Kıbrıs'a ofis açma olayındaki duruşu, Kıbrıs ile ilgili gelişmeler ve şu anda tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını her şekilde hissettirmekte.

Kerkük konusuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. İşin sıkı sıkıya takibi neticesinde gerek Irak Başbakanı Sayın Sudani ile yapılan görüşmeler gerekse oradaki muhataplarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şu anda Kerkük'te nispeten sakin bir hava var. Dışişleri Bakanım Hakan Fidan'a ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a durumu yakından takip etmeleri gerektiğini de söyledim.. Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı. Dün de Dışişleri Bakanım Hakan Fidan'ın İran'da yaptığı açıklamalar neticesinde bugün itibariyle hava sakin gözüküyor. Konuyu takip ediyoruz. Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Kerkük'ün yapısını bozacak her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.

"ÜLKEMİZİ ÖNEMLİ BİR DOĞAL GAZ ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

(Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması) Sayın Putin ile görüşmemizde enerji sektörünü ayrı başlıklarla ele alıyoruz. Enerji ürünlerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya ulaştırılması için farklı projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye'de kurulacak doğal gaz merkezi ile hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır. Ülkemizi enerji üssü yapacağız demiştik, bunun için gerekli altyapı ve fiziki imkânları sağlıyoruz. Son yıllardaki yatırımlarımızla ülkemizi bölge coğrafyası için önemli bir doğal gaz üssü haline getireceğiz. Türkiye'yi önce bölgesinin sonra da küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Enerji diplomasisinde elde ettiğimiz başarılarla Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan bir adım atılamayacağını kanıtladık. Şimdi de doğal gaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji üssü haline getiriyoruz. Kazan-kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz Türkiye-Rusya enerji ilişkisini ülkelerimiz menfaatlerine sürdürmekte kararlıyız.