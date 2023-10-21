Rusya, Haval'ı öncelikli alım listesine dahil etti

ST. PETERSBURG, 21 Ekim (Xinhua) -- Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çinli otomobil markası Haval'ın modellerinin, Rus hükümetinin öncelikli alım listesine dahil edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan açıklamaya göre bakanlığın hazırladığı öncelikli alım listesine altı otomobil markasının dahil edildiği belirtildi. Haval'ın Rusya'da üretilen Jolion, Dargo, F7/F7x ve H9 modelleri listeye eklendi.

Satın alınması tavsiye edilen listede Çin'de üretilen parçalarla montajı yapılan Rus markaları Moskvich ve Evolute'un bazı modelleri bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili departmanlara resmi araçlarda Batılı otomobillerden yerli otomobillere geçiş için önlemler geliştirme talimatı vermişti.