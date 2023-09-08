Rusya'nın coğrafi konumu ve yarımküredeki yeri araştırılmaktadır. Dünya üzerindeki en geniş topraklara sahip olan Rusya'nın coğrafi konumu merak konusu oldu. Peki, Rusya hangi yarımkürede? Rusya'nın coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Rusya, yüzölçümü bakımından dünyanın en geniş ülkesi olarak bilinir ve coğrafi olarak büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Ancak, pek çok insan için Rusya'nın tam olarak hangi yarımkürede bulunduğu hala bir muamma olabilir. Bu yazıda, Rusya'nın coğrafi konumunu ve hangi yarımkürede yer aldığını daha yakından inceleyeceğiz. Peki, Rusya hangi yarımkürede? Rusya'nın coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

RUSYA'NIN COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Rusya, hem Avrupa hem de Asya kıtalarına yayılan bir ülkedir. Bu nedenle Rusya, hem Avrasya denilen bu iki kıtada yer almaktadır. Rusya'nın coğrafi sınırları oldukça geniş olduğundan, bu ülkenin hem Avrupa hem de Asya'da önemli bir varlığı bulunur.

RUSYA HANGİ YARIMKÜREDE BULUNUYOR?

Rusya'nın yarımküresi, büyük ölçüde coğrafi konumuna bağlıdır. Rusya'nın batı kesimleri Avrupa'da yer alırken, doğu kesimleri Asya'dadır. Bu nedenle Rusya, hem Avrupa hem de Asya yarımkürelerinde topraklarına sahiptir.

Rusya'nın en batı noktası Kaliningrad Oblastı ile Polonya ve Litvanya arasında yer alırken, ülkenin en doğu noktası Kamçatka Yarımadası'ndadır ve bu yarımadanın bir bölümü Amerika kıtasına oldukça yakındır. Dolayısıyla Rusya, hem Batı hem de Doğu yarımkürelerinde topraklarına sahiptir.