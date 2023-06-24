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Rusya genelkurmay başkanı kimdir? Rusya genelkurmay başkanı kim, kaç yaşında? Rusya genelkurmay başkanı hayatı ve biyografisi!

Rusya genelkurmay başkanı kimdir? Rusya genelkurmay başkanı kim, kaç yaşında? Rusya genelkurmay başkanı hayatı ve biyografisi!

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Rusya'da gerçekleşen olayların ardından Rusya Genelkurmay Başkanı hakkında merak edilenler. Valeri Vasilyeviç Gerasimov, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısıdır.

Rusya'da gerçekleşmekte olan olayların ardından Rusya genelkurmay başkanı vatandaşlar tarafından merak edilmeye ve Rusya genelkurmay başkanı kimdir? Sorusu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Rusya genelkurmay başkanı kimdir? Rusya genelkurmay başkanı kim, kaç yaşında? Rusya genelkurmay başkanı hayatı ve biyografisi!

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI KİMDİR?

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov'dur. Valeri Vasilyeviç Gerasimov, Rus asker, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısı. 9 Kasım 2012 tarihinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından göreve atandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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