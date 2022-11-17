Rusya Dünya Kupası'nda var mı? Rusya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Rusya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Rusya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Rusya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Rusya Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Rusya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Rusya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Rusya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

RUSYA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Rusya 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?