Rusya, "Dost Olmayan" Ülke ve Bölgelere Fon Akışını Kısıtladı

MOSKOVA, 26 Mart (Xinhua) — Rusya Merkez Bankası'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre Rusya, "dost olmayan" ülke ve bölgelere gönderilebilecek fonların hareketlerine kısıtlama getirdi. Rusya Merkez Bankası, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu önlemin, Rusya'nın bazı ülkelerdeki altın ve döviz rezervlerinin bir bölümünün dondurulması üzerine alındığı belirtti. Açıklamada yeni karardan "benzer miktarda" fonun etkilendiği ifade edilirken, net tutar belirtilmedi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Rusya'nın toplamda yaklaşık 640 milyar ABD doları tutarında altın ve döviz rezervlerinin olduğunu ve Moskova'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyon sonrasında bunların yaklaşık 300 milyarının dondurulduğunu söylemişti.

Xinhua / Genel