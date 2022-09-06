Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş devam ederken, Avrupa Rusya'ya yaptırımlar uyguladı. Rusya doğalgazı kesti mi ve Rusya hangi ülkelere gazı kesti soruları gündeme geliyor. Peki, Rusya doğalgazı kesti mi? Rusya hangi ülkelere gazı kesti?

Rusya doğalgazı kesti mi ve Rusya hangi ülkelere gazı kesti soruları gündeme geliyor. Avrupa'nın Rusya'ya karşı yaptırım sonucu Rusya, Avrupa'ya gazı kesti. Rusya hangi ülkelere gazı kesti ve Rusya doğalgazı kesti mi soruları merak ediliyor. Rusya doğalgazı kesti mi? Rusya hangi ülkelere gazı kesti? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA DOĞALGAZI KESTİ Mİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar" dedi. Yaptırımların, Alman Siemens şirketinin Portovaya gaz istasyonunda sürdürdüğü bakım çalışmalarını zorlaştırdığını da belirten Peskov, "Gaz akışındaki sorunların başka bir nedeni yok" dedi. Peskov ayrıca, yaptırımların kaldırılması halinde, onarımların kolaylıkla tamamlanabileceğini ve akışın yeniden sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

RUSYA HANGİ ÜLKELERE GAZI KESTİ?

Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya başladıktan sonra Avrupa'ya doğalgaz akışı iki cephe arasında büyük bir soruna dönüşmüştür. Avrupa ülkeleri Rusya'yı gaz ihracatını kısarak yaptırımlara misilleme yapmakla suçluyor. Moskova yönetimi ise yaptırımların dağıtım tesislerinin bakım ve işlerliğini etkilediğini söylemişti.