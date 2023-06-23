Rusya darbe girişimi! SON DURUM! Rusya'da ne oluyor? İşte Rusya'da yaşananlar!

Rusya, Wagner'i vurdu. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı. Bu gelişmelerin ardından Rusya'da ne oluyor? Rusya'da darbe girişimi mi var? Merak ediliyor. İşte Rusya'da yaşananlar!

Rusya darbe girişimi! Rusya, Wagner'i vurdu. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı. Bu gelişmelerin ardından Rusya'da ne oluyor? Rusya'da darbe girişimi mi var? Merak ediliyor. İşte Rusya'da yaşananlar haberimizde...

RUSYA'DA NE OLUYOR?

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'daki savaşın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile "ülkeyi fiilen yöneten oligarklar" için gerekli olduğunu söyleyerek, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı." dedi. Prigojin'in bu açıklaması sonrası Rusya, Wagner'i vurdu. Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı. Rusya ise olayın provokasyon olduğunu iddia etti.

PRIGOJIN SAVAŞ İLAN ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

"ADAMLARIMIZI YOK EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EVLERİNİZDE KALIN"

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise görüntülerin gerçekle örtüşmediğini ve olayın provokasyon olduğunu aktardı.

Öte yandan, Prigozhin, mayıs ayında çektiği bir videoda öldürülen Wagner mensuplarını göstererek Rus komutanlara hakaretlerde bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'a seslenen Prigozhin, kendilerine mühimmat verilmediğini dile getirmişti. Bu açıklamalarının ardından Wagner'e mühimmat yollanmıştı.

"PUTİN DURUMDAN HABERDAR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in durumundan haberdar olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.