Rusya'da yolcu uçağı kayboldu! Rusya'da kaybolan uçak bulundu mu, son durum ne?

Rus haber ajansı Interfax'ın verdiği bilgiye göre uçakta yaklaşık 50 kişi bulunuyordu. Amur bölgesindeki irtibat kesilmesinin ardından arama-kurtarma çalışmaları acilen başlatıldı. Uçağın olası acil iniş yaptığı ya da bir kaza yaşadığı ihtimalleri değerlendiriliyor. Türkiye de dahil olmak üzere uluslararası topluluk gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Rusya'da kaybolan uçak bulundu mu, son durum ne? İşte detaylar...

RUSYA'DA KAYBOLAN UÇAK BULUNDU MU?

Interfax haberine göre, An-24 tipi yolcu uçağı ile Amur bölgesinde telsiz teması tamamen kesildi. Uçağın içinde yaklaşık 40 yolcu ile 6 mürettebat bulunduğu kaydedildi. Bu gelişme sonrası Rusya Acil Durum Bakanlığı ve hava trafik kontrol merkezleri, olası acil iniş veya kaza senaryolarını değerlendirip anında arama-kurtarma operasyonlarına başladı.

UÇAKTA KAÇ KİŞİ VARDI?

Uçakta 40 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu ifade edilirken arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.