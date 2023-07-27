Rusya'da turistleri taşıyan helikopter elektrik kablolarına takıldı: 6 ölü
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Rusya'da turistleri taşıyan helikopterin inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Rusya'da turistleri taşıyan helikopter elektrik kablolarına takıldı: 6 ölü
MOSKOVA - Rusya'da turistleri taşıyan helikopterin inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Rusya'nın Altay Bölgesi'nde turistleri taşıyan Mİ-8 tipi helikopter inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düştü. 15 yolcu, 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralananların hastanede tedavisi devam ederken 3 kişinin durumun kritik olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.