Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra FSB 'silahlı isyan' suçlamasıyla hakkında ceza davası açtı. Prigojin, Putin'e rest çekerek, 'Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz' dedi. Moskova ve Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı. Darbe girişimi olarak yorumlanan bu sözler sonrası Rusya'da son durum ne? sorusu gündemde.

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla hakkında ceza davası açtı. Rusya bu iddiaları yalanlasa da Wagner kurucusu Prigojin Rusya lideri Putin'e rest çekerek, "Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." Dedi. Peki, Rusya'da son durum ne? Rusya'da darbe mi oluyor? Rusya'da kim, neden darbe yapıyor?

RUSYA'DA SON DURUM NE?

Telegram kanallarında paylaşılan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı: "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu.

"(Rus) Genelkurmay Başkanı, uçakları havalandırma ve sivillerin arabaları ve tırlar arasında giden konvoyumuza ateş açma talimatı verdi. Onun için kimi öldüreceği önemsiz. Onlar 1,5 yıldan fazla düşmanı öldürmenin yerine kendi sivillerini öldürüyor. Suç içerikli eylemleri yerine gitmekten vazgeçen pilotlara teşekkür ediyorum."

TANKLAR SOKAKLARDA

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu. Darbe girişimi olarak yorumlanan bu sözler sonrası Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı. Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi.