Rusya'da Wagner şirketinin kurucusu Prigojin, kendi ordusu tarafından kamplarının vurulduğu iddiasıyla isyan başlattı. Darbe ihtimaline karşı teyakkuza geçen Rusya'da zırhlı araçlar sokaklarda görülüyor. Putin'e bilgi verildiği açıklandı. Peki, Rusya'da son durum ne? Rusya'da darbe girişimi mi yapıldı, videosu var mı? işte tüm detaylar...

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, kendi ordusu tarafından kamplarının vurulduğu iddia ederek isyan başlattı. Daha sonrasında Rusya'da son durum merak edildi ve araştırıldı. Merak edilen konular arasında videolar da yer alıyor. Savaş bölgesi Ukrayna'dan Rusya'ya geçtiğini söyleyen Prigojin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Rusya'da son durum ne? Rusya'da darbe girişimi mi yapıldı, videosu var mı?

RUSYA'DA SON DURUM NE?

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla hakkında ceza davası açtı. Rusya bu iddiaları yalanlasa da Wagner kurucusu Prigojin Rusya lideri Putin'e rest çekerek, "Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." dedi. Rusya sokaklarında ise darbe ihtimaline karşı teyakkuza geçildi, Putin'e durum hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu. Darbe girişimi olarak yorumlanan bu sözler sonrası Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı. Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise kolluk kuvvetlerinin devletle güvenlik şirketi Wagner arasında yaşanan krize ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sürekli rapor verdiğini söyledi. Peskov, basın mensuplarına, "Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, daha önce kendilerine verilen talimatların uygulanması kapsamında alınan tedbirler hakkında sürekli olarak devlet başkanına rapor veriyor." açıklamasında bulundu. Peskov, Başsavcı İgor Krasnov'un da Wagner'in "silahlı isyan" teşebbüsüyle ilgili başlatılan ceza davası hakkında Putin'e rapor sunduğunu belirtti. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, paralı asker şefi Yevgeny Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.