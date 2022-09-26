Rusya'da okulda silahlı saldırı! Rusya'daki okul saldırısında kaç kişi öldü?

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen haberlerde, siyah bir elbise giyen saldırganın ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdiği ve etrafa ateş açtığı bilgisi yer aldı. Peki, Rusya'daki okul saldırısında kaç kişi öldü? Rusya'da okulda silahlı saldırı!

Rusya'da okulda silahlı saldırı! Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen haberlerde, siyah bir elbise giyen saldırganın ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdiği ve etrafa ateş açtığı bilgisi yer aldı. Peki, Rusya'daki okul saldırısında kaç kişi öldü? Rusya'da okulda silahlı saldırı hakkında bilgiler haberimizde...

RUSYA'DA OKULDA SİLAHLI SALDIRI

Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Sınıfa giren siyah kıyafetli bir saldırganın açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre en az 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Saldırgan yakalanacağını anlayınca silahıyla intihar etti.

ÖNCE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Rus haber ajansı TASS, saldırıda 6 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rus medya platformu NTVNews, polisin olay yerinden kaçan saldırganı bulmak için insan avı başlattığını açıkladı. Rus haber ajansları ve medya kuruluşları, saldırganın önce güvenlik görevlisini öldürdükten sonra binaya girdiğini aktardı.

İNTİHAR ETTİ

Udmurtia bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı. Öte yandan saldırganın yakalanacağını anlayınca silahıyla intihar ettiği de öğrenildi.