Rusya'nın Izhevsk bölgesinde, bir okulda düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden insanlar ve yaralıların olduğu öğrenildi. Rusya'da okul saldırısı nasıl oldu, kaç kişi öldü ve Rusya okul saldırısı olayında son durum ne merak ediliyor. Peki, Rusya'da okul saldırısı nasıl oldu, kaç kişi öldü? Rusya okul saldırısı olayında son durum ne?

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Rusya'da okul saldırısı nasıl oldu, kaç kişi öldü? Rusya okul saldırısı olayında son durum ne? soruları gündeme geliyor. Rusya'da okul saldırısı nasıl oldu, kaç kişi öldü ve Rusya okul saldırısı olayında son durum ne sorularına yanıt aranıyor. Rusya'da okul saldırısı nasıl oldu, kaç kişi öldü? Rusya okul saldırısı olayında son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA OKUL SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rusya'nın Izhevsk bölgesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Kan donduran saldırı sırasında güvenlik güçleri tarafından yakalanacağını anlayan saldırgan intihar ederken, olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar da dikkat çekti. Okulu kana bulayan saldırganın üzerinde "nazi" sembolü bulunan bir kıyafet giydiği, saldırıyı gerçekleştirmek için iki silah ve çok sayıda şarjörle okula giriş yaptığı öğrenildi.

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Rus haber ajansı TASS, saldırıda 13 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

RUSYA OKUL SALDIRISI OLAYINDA SON DURUM NE?

Udmurtia bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı. Öte yandan saldırganın yakalanacağını anlayınca silahıyla intihar ettiği de öğrenildi.

RUSYA'DA OKUL SALDIRISI NASIL OLDU?

Rusya'da yaşanan kanlı saldırı gündeme bomba gibi düşerken, olayla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıkan saldırganın üzerinde "nazi" sembollü bir kıyafet bulunduğu internete düşen görüntülerde de yer alırken, saldırganın okula iki tabanca ve çok sayıda mühimmatla girdiği görüldü.

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