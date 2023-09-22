Rusya'nın topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de, Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendi. Arama motorlarında ise Rusya'da neler oluyor, sokağa çıkma yasağı mı var? Son dakika! Rusya füze saldırısı olayı nedir? soruları araştırıldı.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Gündeme gelen Rusya'da neler oluyor, sokağa çıkma yasağı mı var? Son dakika! Rusya füze saldırısı olayı nedir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

RUSYA'DA NELER OLUYOR?

Rusya'nın topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de, Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası tüm acil servis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yetkililer halkı ikinci bir saldırıya karşı uyardı. Zayiatla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü." ifadelerini kullandı. Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

RUSYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI VAR?

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi. Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı. Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.