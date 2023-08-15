Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyeti Dağıstan'ın başkenti Mahaçkala'da çıkan yangın sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti. Rusya benzin istasyonu yangınında son durum nedir ve Rusya çıkan yangında kaç ölü, kaç yaralı var sorularına yanıt aranıyor. Peki, Rusya benzin istasyonu yangınında son durum nedir? Rusya çıkan yangında kaç ölü, kaç yaralı var?

Rusya benzin istasyonu yangınında son durum nedir ve Rusya çıkan yangında kaç ölü, kaç yaralı var merak ediliyor. Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki bir benzin istasyonunda çıkan yangında son durum nedir gündeme geliyor. Rusya benzin istasyonu yangınında son durum nedir? Rusya çıkan yangında kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA BENZİN İSTASYONU YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Reuters'ın haberine göre yetkililer, yol kenarında bir oto tamir dükkanında çıkan yangının benzin istasyonuna sıçradığını belirtti. AFP'nin haberine göre de bölge yetkilileri Telegram ismindeki haberleşme platformundan, "Bir oto tamir işlemi sırasında yangın çıktı, yangını büyük bir gürültü takip etti, bunun sonucu olarak da insanlar yaralandı ve hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Olaya yol açan koşulların incelenmesi için bir soruşturmanın açıldığı kaydedildi. Rusya'nın devlet ajansları yangının söndürüldüğünü belirtti. Hükümet, ağır yaralıların Moskova'ya taşınması için bir hava aracının gönderdi.

RUSYA ÇIKAN YANGINDA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki bir benzin istasyonunda çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenler arasında 3 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Yangının oto tamir dükkanında başladığı ve benzin istasyonuna sıçradığı ifade edildi.

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