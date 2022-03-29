Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 34. güne girilirken, Rus Milletvekili Mihail Delyagin katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'a yönelik de tehditler savurdu. Ukrayna'nın ardından gerek görüldüğü taktirde Azerbaycan'a da askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Laftan anlamıyorsalar, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" dedi. Rusya Azerbaycan savaş mı çıkacak?

RUSYA AZERBAYCAN SAVAŞ MI ÇIKACAK?

Rus medyasına Ukrayna işgali ve Azerbaycan hakkında açıklamalarda bulunan Rus Milletvekili Mihail Delyagin, Rus ordusunun Azerbaycan'a karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Delyagin konu hakkında "Azerbaycan'a karşı sorunlar var, Azerbaycan'ın petrol endüstrisine ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Onlar son derece savunmasız. Azerbaycan laftan anlamıyorsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" ifadelerine yer verdi.

KAPALI KAPILAR ARKASINDA 5 ÜLKEYE TEHDİT

Alman medyasında yer alan haberlerde 2014 yılında Ukrayna'nın AB'ye katılmak istediğini açıklamasından sonra Putin'in o yılın Eylül ayında kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde 5 ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunduğu belirtilmişti.

"EĞER İSTERSEM YALNIZCA KİEV'İ DEĞİL RİGA'YI, VİLNİUS'U İŞGAL EDERİM"

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Suddeutsche Zeitung'da yer alan haberde Putin'in dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya, "Eğer istersem, Rus ordusu sadece Kiev'i değil Riga'yı, Vilnius'u, Tallinn'i, Varşova'yı ve Bükreş'i iki günde işgal eder" dediği aktarılmıştı.

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