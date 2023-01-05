Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da Cuma günü saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Açıklama sonrası Rusya ateşkes mi ilan etti, merak edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak: "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur"

Rusya'dan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı verdiği açıklandı. Peki, Rusya ateşkes mi ilan etti?

RUSYA ATEŞKES Mİ İLAN ETTİ?

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00'den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.