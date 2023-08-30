Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek
Hukuk Haberleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi. Türk ve Rus dışişleri bakanlarının yarınki görüşmesinin gündem maddelerine ilişkin yapılan açıklamada, Katar'ın maddi desteğiyle 1 milyon ton tahılın Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi konusunun masada olacağı öğrenildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'ın maddi desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl gönderilmesini görüşeceğini açıkladı.
HAKAN FİDAN RUSYA'YA GİDECEK
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilmişti.
Ziyaret kapsamında gündeminde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması bekleniyor.