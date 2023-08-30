Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi. Türk ve Rus dışişleri bakanlarının yarınki görüşmesinin gündem maddelerine ilişkin yapılan açıklamada, Katar'ın maddi desteğiyle 1 milyon ton tahılın Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi konusunun masada olacağı öğrenildi.