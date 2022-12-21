Eski Milli futbolcu Rüştü Reçber Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Peki, Rüştü neden istifa etti, görevi neydi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Rüştü Reçber, Saray'daki Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir seminerde TFF'deki görevinden istifa ettiğini söyledi. Peki, Milli kaleci Rüştü Reçber Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevinden neden ayrıldı? Rüştü Reçber Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevi neydi? Detaylar haberimizde...

RÜŞTÜ RECBERİN TFF DEKİ GÖREVİ NEYDİ?

8 Ekim 2009 tarihindeA Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu unvanını elinde bulunduran eski kaleci Rüştü Reçber, Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi.

MİLLİ KALECİ RÜŞTÜ RECBER GÖREVİNDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kariyerinden bahseden Reçber "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zammalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir" cevabını verdi.

Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı" şeklinde konuştu.