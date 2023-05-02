Rus turistlerin bulunduğu kruvaziyer Amasra'ya geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Amasra'ya 14'üncü kez gelen Rus turistlerin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyeri karşıladı. Amasra'nın turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemli olduğunu belirten Demircan, turistlere yöresel halk oyunları gösterisi yapıldıktan sonra İstanbul'a hareket ettiği bilgisini verdi.

BARTIN'ın Amasra ilçesine 14'üncü kez gelen Rus turistlerin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyeri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan karşıladı. Demircan, "Karadeniz havzasında farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmiş olması, Amasra'nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir" dedi.

Rusya'dan 757 yolcusu ve 450 mürettebatıyla 2 gün önce yola çıkan 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Astoria Grande' isimli kurvaziyeri, 14'üncü kez Amasra'ya geldi. Gemiyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır karşıladı. Gemiden inen Rus turistlere 'Hoş geldiniz' diyen Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan daha sonra yapımı tamamlanan Amasra Limanı yolcu iskelesi ve yat limanında inceleme yaptı.

Kruvaziyerden inen Rus turistler yöresel halk oyunları gösterisini ilgiyle izledi, bol bol fotoğraf çekti. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, İstanbul'a gidecek.