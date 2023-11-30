Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 738 yolcu ve 422 personeli ile Amasra Limanı'na 33. kez demir attı. Amasra Limanı, deniz turizminin önemli duraklarından biri haline gelmiştir.

Rus turistleri taşıyan gemi 33. kez Amasra Limanı'na demirledi

BARTIN - Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 738 yolcu ve 422 personeli ile Amasra Limanı'na 33. kez demir attı.

2021 yılında Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı ilan edilen Amasra Limanı, deniz turizminin önemli duraklarından biri haline geliyor. İlk kez 2022 yılının Ağustos aynında kruvaziyer yolcu gemisi ağırlayan Bartın'daki Amasra Limanı'na 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande gemisi 33. kez yanaştı.738 yolcu ve 422 personelin bulunduğu gemi sabah saatlerinde Amasra Limanı'na demir attı.

Gemi ile gelen Rus turistlerden bir kısmı sağanak yağışa rağmen Amasra ilçesinde gezerken, bazıları için ise Karabük'ün Safranbolu ve Bartın il merkezine yönelik turlar düzenlendi.

Gün boyu Amasra Limanı'nda demirleyen gemi, akşam saat 22.00'da limandan ayrılacağı öğrenilirken, geminin Aralık ayında 1 kez, Ocak ayında ise 4 kez daha Amasra'ya sefer düzenleyeceği belirtildi. Şubat ayında ise bakıma alınacağı öğrenilen geminin, bakım çalışmalarının süreceği Nisan ayına kadar bölgeye sefer düzenlemeyeceği kaydedildi.