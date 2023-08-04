Rus Turistlerden İzinsiz Jet Ski Kiralama Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden izinsiz ve belgesiz şekilde yabancı uyruklulara jet ski kiralayan 4 Rus turisti tespit etti. 6 jet skiye el konulurken, 2 Rus turist sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 Rus'un sosyal medyadan, izinsiz ve belgesiz şekilde yabancı uyruklulara jet ski kiraladığı tespit edildi. 6 jet skiye el konulurken, Ruslardan 2'sinin yakalanarak sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Kemer ilçesinde görev yapan TCSG 33 Bot Komutanlığı Kontrol Timi tarafından dün saat 13.00 sıralarında Üçadalar mevkisindeki kontrollerde tespit edilen 6 jet ski incelemeye alındı. İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, jet skilerin daha önce de Aksu ilçesi Belek Mahallesi ile Muğla'nın Fethiye ilçeleri arasındaki deniz sınırında yabancı uyruklular tarafından sosyal medya aracılığıyla 3 saati 320 euroya kiralanan araçlar olduğu belirlendi. 6 jet ski, idari işlemlerin yapılması için İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.