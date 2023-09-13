Rus Turistler Amasra'da Denize Girdi

BARTIN'ın Amasra Limanı'na yanaşan Astoria Grande isimli kruvaziyerden inen Rus turistler, Bozköy Plajı'na giderek denize girdi. Turistler ayrıca Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan, 811 yolcu ile 442 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah 21'inci kez Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemler sonrası gezmeye başladı. Rus turistler, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ile Çekiciler Çarşısı'nı gezdi. 50 Rus turist, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezerken, 60 turist ise ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bozköy plajına gitti. Rus turistler, hava sıcaklığının 25, deniz sıcaklığının ise 18 derece olduğu bölgede denize girdi.

Plaj işletmecisi Serdar Dereli, "Eylül ayının gelmesi ve okulların açılması ile sezonu kapatmıştık. Amasra'ya yanaşan kruvaziyerdeki Rus turistler, sabah saatlerinde buraya geldi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giriyorlar. Rusların burada daha düşük sıcaklıklarda da denize girdiğini gördük" dedi. Öte yandan kruvaziyerin, akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği bildirildi.