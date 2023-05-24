Rus savaş gemisine kim saldırdı? Rus Donanması'na nerede saldırıldı?

Rusya, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının Ukrayna donanmasına ait insansız deniz araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Peki, Rus savaş gemisine kim saldırdı? Rus Donanması'na nerede saldırıldı?