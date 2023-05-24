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Rus savaş gemisine kim saldırdı? Rus Donanması'na nerede saldırıldı?

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Rusya, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının Ukrayna donanmasına ait insansız deniz araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Peki, Rus savaş gemisine kim saldırdı? Rus Donanması'na nerede saldırıldı?

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Rusya, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla düzenlendi. Gelişler sonrası , Rus savaş gemisine kim saldırdı? Rus Donanması'na nerede saldırıldı, merak edildi.

RUS SAVAŞ GEMİSİNE KİM SALDIRDI?

Rusya, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla düzenlendi.

Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti. Saldırı başarısızla sonuçlandı.

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