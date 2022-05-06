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Rus oligarkların yatları ardı ardına geliyor

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Genel
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Rus oligarkların yatları ardı ardına geliyor Rus çelik üreticisinin yatı Bodrum'da Rus milyarder Alexander Abramov'un lüks yatı "Titan" Muğla'nın Bodrum ilçesine demirlerken, yatta Abramov'un olup olmadığı ise bilinmiyor.

Rus oligarkların yatları ardı ardına geliyor

Rus çelik üreticisinin yatı Bodrum'da

MUĞLA - Rus milyarder Alexander Abramov'un lüks yatı "Titan" Muğla'nın Bodrum ilçesine demirlerken, yatta Abramov'un olup olmadığı ise bilinmiyor.

Rusya'nın en büyük çelik üreticilerinden Alexander Grigoryevich Abramov'un lüks yatı Titan, Fethiye'deki yakıt ikmalinin ardından Bodrum'a geldi. Serveti 8 milyar dolar olduğu öğrenilen Rus milyarderin yüzen sarayı Titan, Yalıçiftlik açıklarına demirledi. 80 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı 100 milyon dolar değerindeki yat, 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli. 2010 yılında üretilen yat, saatte 16 knot hıza ulaşabiliyor. 63 yaşındaki Rus oligarkın yatta olup olmadığı bilinmiyor. Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatı Solaris ise Yalıkavak koyunda demirli bulunuyor.

Rus oligarkların yatları Marmaris'te

Öte yandan, Rus iş insanlarından Andrey Molchanoz'un yatı "Aurora" ile Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli lüks yatın da, Marmaris'e geldiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Genel

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