Rus Kruvaziyer Gemisi Samsun Limanına Yanaştı

RUSYA'nın Soçi kentinden 861 yolcusuyla Samsun'a gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, limana yanaştı. Geminin kente gelen ilk kruvaziyer olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Turizm açısından Samsun için önemli bir dönüm noktası" dedi.

Samsun'a 861 yolcu ve 442 mürettebatı ile Rusya'nın Soçi şehrinden gelen 193 metre boyundaki, 31 metre genişliğindeki 'Astoria Grande', Samsun Limanı'na yanaştı. Gemi ile gelen yolcular, günübirlik ziyaret süresince kentteki tarihi, turistik ve kültürel gezilere katılıp, alışveriş yapacak. Saat 21.00 sıralarında limandan ayrılması planlanan Astoria Grande daha sonra Trabzon'a hareket edecek.

Önümüzdeki yıl Samsun'a 45 gemi turunun olacağını söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, "Cumhuriyetin kuruluş temellerinin atıldığı Samsun kentindeyiz. Samsun, Karadeniz'in merkezi. Birçok tarihi ve kültürel zenginliği barındırmakla birlikte, birçok da doğal güzelliklere sahip bir kent. Samsun'un turizmden gerekli payı alabilmesi için, Valiliğimizin liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun zamandır Samsun'a yanaşmamış yolcu gemilerinin, Samsun Limanı'na yanaşmasını sağlamaya yönelik bir çaba içerisindeydik. Bugün uzun yıllardan sonra Rus yolcu gemisi Astoria Grande limanımıza demirlemiş durumda. Günübirlik bir ziyaret. Gemi ile gelen turistlerimiz, şehrimizin zenginlikleri ile buluşacak, sokaklarında, çarşılarında dolaşacaklar. Samsun'u Samsunluları, Türkiye'yi Türk insanını belki daha da yakından tanıma fırsatı elde edecekler. Bütün gayretimiz, bu tür ziyaretlerin sayılarının artması konusundadır. Bu noktada da yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç veriyor. 2024 yılı içerisinde de 45 turun bu şekilde Samsun'a yapılacağı konusunda görüşmelerimiz tamamlandı" dedi.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLUR'

Astoria Grande isimli geminin Samsun Limanı'na gelmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Güzel bir karşılama oldu. Misafirlerimizin de yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor. Turizm açısından Samsun için önemli bir dönüm noktası. 2022-2023 yıllarında Samsun'da turist sayısında artış var. Bu ziyaret önemli bir başlangıç. Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılında Samsun, turizm başta olmak üzere birçok alanda sıçrama yapacağı bir dönemi yaşıyoruz. Konuklarımız Amasya ve Samsun'da günü geçirecekler. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, son derece duyarlıyız. İnşallah Samsun için güzel bir ziyaret ve başlangıç olur" diye konuştu.

'DOSTLUK İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRİR'

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisinin kaptanı Yuri Mundin, "İlk defa Samsun'a geliyorum. Samsun şehrini daha önce duymuştum ama ilk kez geliyoruz. Planlarımızda yeniden Samsun'a gelmek var. Önümüzdeki sene bunun olması planlanıyor. Ama bu sene de mümkün olabilir çünkü bizim şuan rotamız belirlendi. Bu turların, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini geliştireceğine yüzde yüz eminim" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE 4'ÜNCÜ GELİŞİM'

Rusya'nın Samara şehrinden ailesiyle birlikte gelen Anna Sholina, "Ailemle birlikte ilk defa Samsun'a geldim. Daha önce, Samsun'un liman şehri olduğunu duymuştum. Samsun'da turizmin gelişmesi ile ilgili çok büyük çalışmalar yapılmakta. Buranın iklimi tatil yapmak için çok güzel. Şehri daha iyi görebilmek için geziye çıkacağız. Aile olarak 4. kez Türkiye'ye geliyoruz ve her defasında tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Misafirperverliği ve hizmeti çok beğeniyoruz. Çok memnunuz ve eşimize dostumuza tavsiyede bulunacağız" dedi.