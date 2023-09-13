Rus kruvaziyer gemisi Amasra Limanı'na demir attı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı. İstanbul'un ardından Amasra'ya gelen gemi, turistlere tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı sağladı. Geminin akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından 811 yolcu ve 442 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine gelen gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren ziyaretçilerden bir kısmı, tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin, akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği öğrenildi.