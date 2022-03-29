Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldı - Haberler

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Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Yunus Emre Şeker - Genel
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Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldıİSTANBUL İstanbul Dolmabahçe'de Rusya heyeti ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti, konakladıkları otelden ayrıldı.

Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldı

İSTANBUL İstanbul Dolmabahçe'de Rusya heyeti ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti, konakladıkları otelden ayrıldı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de yaklaşık 4 saat süren barış görüşmelerinin ardından otellerine geçti. Bir süre sonra Ukrayna heyeti konakladıkları otelden ayrıldı.

Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldı

Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldı

Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldı

Ukrayna Heyeti konakladıkları otelden ayrıldı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Genel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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