Rus Gazeteciye 'Savaşı Durdurun' Pankartı Nedeniyle Hapis Cezası

Rus mahkemesi, eski devlet televizyonu sunucusu Marina Ovsyannikova'ya, bir haber yayınında 'Savaşı durdurun' ve 'Size yalan söylüyorlar' yazılı pankartla çıktığı için sekiz buçuk yıl hapis cezası verdi. Ovsyannikova, 'Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında bilerek yanlış bilgi yaymak' suçundan suçlu bulundu. Ovsyannikova, ev hapsinden kaçarak kızıyla birlikte bir Avrupa ülkesine sığındı ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Rus mahkemesi, eski devlet televizyonu sunucusu Marina Ovsyannikova'ya, bir haber yayınına "Savaşı durdurun" ve "Sana yalan söylüyorlar" yazılı bir pankartla girmesinin ardından, çevrimdışı olarak sekiz buçuk yıl hapis cezası verdi.

Ovsyannikova, mahkeme tarafından "Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında bilerek yanlış bilgi yaymak" suçundan suçlu bulundu ve mahkeme tarafından yapılan bir açıklamada bu suçlama Telegram üzerinde yayınlandı.

45 yaşındaki Ovsyannikova, avukatının ifadesine göre, ev hapsinden kaçtıktan sonra bir yıl önce kızıyla birlikte Rusya'yı terk ederek belirli bir Avrupa ülkesine gitti. Kaçtıktan sonra suçsuz olduğunu ve hakkında bir dava açılması gerekmeyeceğini iddia etti. Bu süreçte, Rusya'nın sıkı kontrolü ve baskısından kaçarak özgürlüğüne kavuştu.