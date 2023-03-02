Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşambası ne zaman 2023? Bu sene Rumi takvimde Mart'ın ilk çarşamba günü ve gecesi ne zamana denk geliyor?

Rumi takvime göre eski Mart ayının ilk Çarşambası yapılacak dualar ve zikirler mevcuttur. Bazı alimler bu güne dikkat çekmişlerdir. Bu yüzden Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası ne zaman, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peki, Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşambası ne zaman 2023? Bu sene Rumi takvimde Mart'ın ilk çarşambası hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası hangi gün? Mart ayının ilk çarşambası ne zamana geliyor? Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşambası ne zaman 2023? Bu sene Rumi takvimde Mart'ın ilk çarşambası hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde...

RUMİ TAKVİM NEDİR?

Rûmî takvim, Hicret'i (Gregoryen takvimi 622) başlangıç kabul eden Güneş yılı esasına dayalı bir takvim. Dünya'nın Güneş etrafında dolanımını esas alan Şemsî Takvim düzeninde, 13 Mart 1840'ta uygulanmaya başladı. Kamerî takvim sisteminde bir yıl 354 gün, Şemsî takvim sisteminde ise Dünya'nın Güneş etrafında dolanımı esas alındığından bir yıl 365 gün olarak hesaplanır.

RUMİ TAKVİME GÖRE MART AYININ İLK ÇARŞAMBASI NE ZAMAN 2023?

Bu yıl yani 2023 yılında Rumi takvime göre Mart ayının ilk Çarşambası 15 Mart 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. 2023 yılında Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesi ise 14 Mart Salıyı 15 Mart Çarşambaya bağlayan gecedir.

Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesi 2023 : 14 Martı 15 Marta bağlayan gece

Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba günü 2023 : 15 Mart 2023 Çarşamba günü