Rümeysa Kadak kimdir? Rümeysa Kadak kaç yaşında, nereli? Rümeysa Kadak hayatı ve biyografisi!

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RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Mayıs 1996

25 yaşında

İstanbul, Türkiye

27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilidir. Kadak, Türkiye'nin en genç milletvekilidir.

Kadak, 2018'de Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2019 yılı itibarıyla SOAS Londra Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Hayatı

2014 yılında Meridyen Derneği'ne katılan ve Meridyen Genç Koordinatörü olan Rümeysa Kadak, burada münazara kulübü yönetti.[2] Meridyen Derneği'nde çalışmalarına devam ederken aynı zamanda GEA Arama Kurtarma Derneği'nde olay yerinde acil yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev aldı, ayrıca engelliler için el yapımı eğitim materyalleri tasarladı. Aktivist kariyerinin başladığı dönemlerde yine bir başka sivil hareket olan "Organize Deliler" grubuna da 2016 yılında dahil oldu.

Kadak, üniversite eğitimi sırasında TRT World ve Daily Sabah 'da medya sektöründe çalıştı. Sonrasında da Çamlıca İmam Hatip Lisesi ve Özel Çamlıca İlkokulu'nda İngilizce dersleri verdi.

Siyasi kariyeri

2017 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin en genç MKYK üyesi olarak seçildi. 18 ve 25 arası gençlerin Türkiye'de resmi olarak siyasete katılmasının yolunu açan, seçilme hakkı tanıyan referandumdan sonra Kadak, Türkiye tarihinin en genç milletvekili oldu

2017 yılının sonlarına doğru, Adalet ve Kalkınma Partisinin Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Rümeysa Kadak, 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye'nin en genç milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda "Kâtip Üye" olarak halen görev almaktadır.

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