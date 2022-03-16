Rümeysa Kadak kimdir? Rümeysa Kadak kaç yaşında, nereli? Rümeysa Kadak hayatı ve biyografisi

İSTANBUL (Haberler.com) - Rümeysa Kadak kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rümeysa Kadak, 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye'nin en genç milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda "Kâtip Üye" olarak halen görev almakta olan Rümeysa Kadak'ın öz geçmişi merak ediliyor. İşte Rümeysa Kadak hakkında detaylar...

Rümeysa Kadak, 16 Mayıs 1996 yılından İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malataya'lı olan Kadak, Türk siyasetçidir.22 yaşında giren en genç milletvekili oldu. 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilidir.

2014 yılında İhlas Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisidir. Kadak, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı seçildi.

Türkiye ve Dünya münazara şampiyonlarının katıldığı dördü uluslararası, altı münazara turnuvasına koordinatörlük yaptı. Başkanlığını yaptığı Meridyen Münazara Kulübü, geçtiğimiz iki yıl içerisinde ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanırken Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri'nde de Yılın Eğitim Projesi Ödülü'ne layık görüldü.

Rümeysa Kadak

Meridyen Derneği, KADEM, Organize Deliler, Okçular Vakfı gibi STK'larda aktif görev alarak projeler üretti. Aktif çalıştığı STK'larda bir ulusal, üç uluslararası projede aktif görev aldı. Kadak, halen Genç KADEM'de Proje Sorumlusu, Meridyen Derneği'nde ise Meridyen Genç Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimine devam ederken Daily Sabah ve TRT World'de staj yapma fırsatı bulan Kadak'ın ilgi alanları arasında; röportaj yapmak, münazaralara katılmak, farklı kültürleri araştırmak bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Kadak, aynı zamanda Fransızca, Korece ve Almanca öğrenmektedir.