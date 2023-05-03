Rümeysa Kadak aday mı? 2023 Rümeysa Kadak milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Rümeysa Kadak aday mı? 2023 Rümeysa Kadak milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Rümeysa Kadak aday mı? 2023 Rümeysa Kadak milletvekili adayı mı? İşte detaylar...