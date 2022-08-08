Rumeli Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
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Rumeli Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Rumeli Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Rumeli Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Rumeli Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Balcı Vakfı tarafından 2015 yılında İstanbul Silivri'de kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)