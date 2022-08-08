Rumeli Üniversitesi Burs İmkanları

Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Rumeli Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor

Rumeli Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Rumeli Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Rumeli Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

RUMELİ ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Rumeli Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Ek Burs ve İndirimler

İLK 3 TERCİHTE%45 Yöre Bursu *: İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçeleri.

İLK 3 TERCİHTE RUMELİ BURSU

Tüm Lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile Ön lisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) üniversitemiz tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2022-2023 Eğitim öğ retim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, %30+%30, önlisans bölümlerinde ise %30 +%15 ora ninda RUMELİ BURSU uygulanacaktır.

İLK 5 TERCİHTE +%30 TERCİH BURSU



ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere TÜM BÖLÜM VE PROGRAMLARDA +%30 oranında Tercih Bursu uygulanacaktır.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

Üniversitemizin önlisans ve lisans program/bölümlerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin eğitim ücretini tek seferde (taksitlendirme olmaksızın) ve eft/havale şeklinde ödemeyi tercih etmeleri halinde, ödeme anında uygulanan %5 oranındaki indirim tutarıdır.

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ