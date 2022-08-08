Rumeli Üniversitesi Burs İmkanları
Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Rumeli Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor
Rumeli Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Rumeli Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Rumeli Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...
Rumeli Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:
Ek Burs ve İndirimler
İLK 3 TERCİHTE%45 Yöre Bursu *: İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçeleri.
Tüm Lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile Ön lisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) üniversitemiz tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2022-2023 Eğitim öğ retim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, %30+%30, önlisans bölümlerinde ise %30 +%15 ora ninda RUMELİ BURSU uygulanacaktır.
ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere TÜM BÖLÜM VE PROGRAMLARDA +%30 oranında Tercih Bursu uygulanacaktır.
PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
Üniversitemizin önlisans ve lisans program/bölümlerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin eğitim ücretini tek seferde (taksitlendirme olmaksızın) ve eft/havale şeklinde ödemeyi tercih etmeleri halinde, ödeme anında uygulanan %5 oranındaki indirim tutarıdır.
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)