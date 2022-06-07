Rumeli Ekrem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Rumeli Ekrem kaç yaşında, nereli? - Haberler

Ünlü sanatçıların sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerin ilgi odağı oldu. Program hakkında detaylar merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler programı konuğu Rumeli Ekrem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Rumeli Ekrem kaç yaşında, nereli? Rumeli Ekrem şarkıları araştırıldı.

RUMELİ EKREM KİMDİR?

27.10.1975 istanbul doğumlu olan Rumeli Ekrem küçük yaşta lculuğuna ilk adım attı.

Rumeli EkremMakedonya`dan göç etmiş Rumeli Türkü olan ailesinin de etkisiyle Rumeli balkan müziğine ilgi duyarak kısa sürede Rumeli balkan camiasının sevilen sesi yorumcusu oldu.

Başarılı sanatçı ilk albümü 1995 yılında müzik severlerin beğenisine sundu. Rumeli Ekremin ilk solo albümünü oluşturduğu 2004 senesine kadar 7 albüme imza attı.

İlk solo "Zeytinyağlı" isimli albümünden sonra 2008 yılında 2.albümü "Şamama/Çingene" albümünü hazırladı.

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