Rumca salyangoz ne demek?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkçeye Rumcadan geçen salyangoz kelimesinin kökenin anlamı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKÇEYE RUMCADAN GEÇEN SALYANGOZ KELİMESİNİN KÖKENİN ANLAMI NEDİR?

A: Tükürük

C: Yapışkan

B: Sümük

D: Yavaşlık

Cevap: A