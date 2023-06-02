Ruken Kilerci Kimdir? Ruken Kilerci kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ruken Kilerci hayatı ve biyografisi!

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RUKEN KİLERCİ KİMDİR?

1971 Ağrı Patnos doğumludur.

İstanbul Üniversitesi Turizm bölümü mezunudur. Kilerci Uluslararası nakliyat icra kurulu üyesi Kim inşaat pazarlama ltd. şti sahibidir. 2004 yılından beri Küçükçekmece belediye meclis üyeliği yapmaktadır.

Ruken Kilerci, AK Parti 27.dönem İstanbul Milletvekili olarak aday gösterildi.

28. dönem Milletvekili olarak seçildi.

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Kilerci evli ve iki çocuk annesidir.