Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Ruhun Duymaz'ın yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler internetten, Ruhun Duymaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi Salı mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Ruhun Duymaz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 24 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Ruhun Duymaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi Salı mı?

RUHUN DUYMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ruhun Duymaz dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

RUHUN DUYMAZ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ruhun Duymaz dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günü yayınlanıyor. Ayrıca bazı günler de dizinin tekrar bölümleri ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümleri Pazartesi yayınlanmaktadır.

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece(Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burcu Özberk - Ece Çetinel

Şükrü Özyıldız - Onur Karasu

Tuğrul Tülek - Civan Koral

Aslı Sümen - Hilal

Şehsuvar Aktaş - Müfit

Zuhal Gencer - Handan

Ülkü Duru - Ayla