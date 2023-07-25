Ruhun Duymaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi Salı mı?
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Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Ruhun Duymaz'ın yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler internetten, Ruhun Duymaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi Salı mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Ruhun Duymaz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 24 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Ruhun Duymaz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi Salı mı?
Ruhun Duymaz dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Ruhun Duymaz dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günü yayınlanıyor. Ayrıca bazı günler de dizinin tekrar bölümleri ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümleri Pazartesi yayınlanmaktadır.
Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece(Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.
Burcu Özberk - Ece Çetinel
Şükrü Özyıldız - Onur Karasu
Tuğrul Tülek - Civan Koral
Aslı Sümen - Hilal
Şehsuvar Aktaş - Müfit
Zuhal Gencer - Handan
Ülkü Duru - Ayla