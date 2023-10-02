Son zamanların popüler dizilerinden Ruhun Duymaz gündeme geldi. Dizinin sevenleri "Ruhun Duymaz hangi gün, başladı mı? Ruhun Duymaz oyuncuları tam kadro!" Merak ediyor. İşte Ruhun Duymaz FOX TV CANLI, son bölüm, fragman izleme linki!

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldığı Ruhun Duymaz farklı konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Ruhun Duymaz FOX TV CANLI, son bölüm, fragman izle! Ruhun Duymaz hangi gün, başladı mı? Ruhun Duymaz oyuncuları tam kadro! Detaylar haberimizde...

RUHUN DUYMAZ FOX TV CANLI, SON BÖLÜM, FRAGMAN İZLE

Ruhun Duymaz kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Ülkü Duru gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Ruhun Duymaz her cumartesi akşamı saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanıyordu. Ne yazık ki Ruhun Duymaz, düşük reyting gibi sebeplerden dolayı final yaptı. İşte Ruhun Duymaz dizisi final izleme linki…

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece(Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ OYUNCU KADROSU

Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Ülkü Duru gibi ünlü isimler yer almaktadır.