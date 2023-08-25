Fox Tv ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldığı Ruhun Duymaz farklı konusuyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Ruhun Duymaz final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Ruhun Duymaz final mi? Ruhun Duymaz dizisi neden bitiyor? Detaylar haberimizde...

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece(Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ OYUNCU KADROSU

Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Ülkü Duru gibi ünlü isimler yer almaktadır.

RUHUN DUYMAZ FİNAL Mİ?

Ruhun Duymaz dizisinin final yapacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada Ruhun Duymaz'ın düşük reyting sebebiyle final yapacak paylaşımları yer alsa da kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.